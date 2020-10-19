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Москва 24

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Происшествия

08:28

В Приморье женщина оставила малолетних детей на два дня без присмотра

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Приморье женщина оставила на два дня без присмотра своих малолетних детей, сообщает "Мир 24".

Об этом узнали соседи и вызвали полицию. Без присмотра остались мальчик и девочка восьми и пяти лет.

Инцидент произошел в городе Артеме. Мальчик рассказал полицейским, что мать ушла к подруге и с тех пор не вернулась. Он отметил, что ему пришлось оставлять сестру одну, чтобы посещать школу.

Сообщается, что женщина была найдена в гостях у знакомых, с которыми она выпивала. Отец же находился в краевом центре и после рабочего дня остался ночевать у родственников.

Дети были направлены в социально-реабилитационный центр. Их мать в настоящий момент проходит лечение в наркодиспансере.

Ранее разбирательство началось в связи с 4-летней девочкой, на теле которой были обнаружены ссадины. Она рассказала, что ее поранили родители, в семье которых она является приемным ребенком. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело, а столичные органы опеки начали проверку в отношении семьи.

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