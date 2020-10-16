Жительница Урала насмерть забила молотком 4-летнюю дочь

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Жительница города Кировграда Свердловской области убила свою четырехлетнюю дочь молотком, после чего попыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает РИА Новости.

О трагедии стало известно в пятницу, 16 октября.

"Поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по улице Лермонтова в городе Кировграде тела девочки 2016 года рождения с признаками криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом в части 2-й статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетней")", – сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По словам представителя Главного управления МВД по региону Валерия Горелых, следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Уже известно, что семья не состояла на учете службы по делам несовершеннолетних.

Пострадавшей женщине на данный момент оказывают помощь врачи.

Ранее суд арестовал жительницу городского округа Пушкино по обвинению в убийстве малолетнего сына. 43-летняя женщина призналась в содеянном, но не смогла объяснить мотив своих действий.

