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Происшествия

18:45

Azur Air отчиталась об устранении замечаний после проверки Росавиации

происшествия

Фото: ТАСС/DPA/Markus Mainka

Авиакомпания Azur Air устранила замечания, выявленные при внеплановой проверке. Перевозчик предоставил отчет в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщило Агентство "Москва".

"Авиакомпания Azur Air сегодня отчиталась в полном объеме и предоставила в Росавиацию отчет и доказательную документацию об устранении несоответствий и недостатков, выявленных при проведении в октябре 2019 года внеплановой проверки комиссией регулирующего органа", – заявили в пресс-службе перевозчика.

Проверка в отношении авиакомпании Azur Air была инициирована после инцидента, который произошел в сентябре. Тогда самолет перевозчика совершил посадку в Барнауле с загоревшейся стойкой шасси. После ЧП к врачам обратились 23 человека.

В начале ноября представители Росавиации заявили, что деятельность Azur Air могут ограничить на основе выявленных во время проверки замечаний. Тогда у экспертов возникли опасения относительно системы организации рабочих процессов и управления в самолетах перевозчика.

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