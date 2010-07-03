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Общество

18:50

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

транспорт общество

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Росавиация выявила недостатки в деятельности командно-руководящего состава крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных властях.

По итогам внеплановой проверки в деятельность Azur Air могут быть внесены ограничения, если компания не устранит замечания.

"Проверкой выявлены недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов. Имеются серьезные замечания к системе организации рабочих процессов и управления, к системе качества авиакомпании, к периодической подготовке пилотов", – сказал источник.

Проверку инициировали после жесткой посадки Boeing 767-300 25 сентября в аэропорту Барнаула. На борту самолета были 344 пассажира и 10 членов экипажа. За помощью врачей обратились 49 человек.

По итогам проверки генеральному директору рекомендовали провести служебную проверку в отношении должностных лиц, которые несут ответственность за подготовку, контроль и допуск членов экипажей к работе.

В деятельность компании будут внесены ограничения в случае неустранения несоответствий и замечаний. Устранить их Azur Air необходимо не позднее 22 ноября 2019 года.

Стойка шасси загорелась при посадке самолета в Барнауле

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