После ЧП с самолетом в Барнауле к врачам обратились 23 человека

25 сентября, 20:07 (обновлено 25.09.2019 21:54)
25 сентября, 20:07
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Фото: соцсети
После инцидента в аэропорту Барнаула, где у самолета загорелась стойка шасси, пять человек были доставлены в медицинские учреждения.
"За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В авиакомпании Azur Air ранее сообщали, что после посадки к врачам обратился один человек.
В эвакуации принимали участие пять бригад скорой помощи. На месте работали врачи и психологи.
Вечером в среду, 25 сентября, в аэропорту Барнаула у Boeing 767 загорелась правая стойка шасси при посадке. Самолет выполнял рейс из вьетнамского города Камрань. Пассажиры и экипаж эвакуированы по надувным трапам.
Обстоятельства ЧП установят специалисты Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. По неподтвержденной информации, аварийное приземление могло случиться из-за нестабильного захода борта на посадку. Лайнер удалось посадить лишь со второго раза.
Во вторник самолет авиакомпании "Якутия", следовавший из столичного аэропорта Внуково, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Стойка шасси загорелась при посадке самолета в Барнауле
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