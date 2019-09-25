После ЧП с самолетом в Барнауле к врачам обратились 23 человека

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После инцидента в аэропорту Барнаула, где у самолета загорелась стойка шасси, пять человек были доставлены в медицинские учреждения.

"За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В авиакомпании Azur Air ранее сообщали, что после посадки к врачам обратился один человек.

В эвакуации принимали участие пять бригад скорой помощи. На месте работали врачи и психологи.

Вечером в среду, 25 сентября, в аэропорту Барнаула у Boeing 767 загорелась правая стойка шасси при посадке. Самолет выполнял рейс из вьетнамского города Камрань. Пассажиры и экипаж эвакуированы по надувным трапам.

Обстоятельства ЧП установят специалисты Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. По неподтвержденной информации, аварийное приземление могло случиться из-за нестабильного захода борта на посадку. Лайнер удалось посадить лишь со второго раза.

Во вторник самолет авиакомпании "Якутия", следовавший из столичного аэропорта Внуково, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.