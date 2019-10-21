Пожар на Амурской улице ликвидирован

Фото: пресс-служба МЧС

Пожарные потушили возгорание на складе на востоке Москвы, передает пресс-служба МЧС.

"В 20:35 пожар на складе ликвидирован", – отметили в ведомстве.

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, само здание занимает порядка четырех тысяч. На площади 500 квадратных метров обрушилась крыша. Четыре человека спасены.

На месте ЧП работала передвижная лаборатория ведомства. Взяты замеры на предмет превышения вредных веществ в воздухе, превышения не зафиксировано.

В 19:35 пожар локализовали. Сначала возгоранию присваивали второй ранг сложности из пяти возможных, позже его сняли.

По данным источника в экстренных службах, рядом со складом горели также три грузовых автомобиля. В ликвидации пожара участвовали более 40 единиц техники и 128 человек личного состава.