"Огонь не погас": очевидцы – о пожаре на востоке столицы

Очевидцы рассказали о пожаре на складе в Москве

Склад горит на Амурской улице в столице, передает телеканал Москва 24.

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, само здание занимает порядка четырех тысяч. Спасены четыре человека, но люди еще могут оставаться внутри. Очевидцы поделились сообщениями с места событий.

"Постоянно проезжает какая-то сигнализация, и ты сначала не обращаешь на это внимание, а потом тебе это уже начинает надоедать. И ты начинаешь думать: что это такое? Выходишь смотреть в окошко, а слева дым и огонь. Огонь пока что есть, и он не погас, его еще не потушили", – рассказала Лина Кадышева.

По данным источника в экстренных службах, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля. В самом здании может храниться автопродукция.

Пожару присваивали второй ранг сложности из пяти возможных. На место направлены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений, а также пожарный поезд.

Сейчас в тушении участвуют 39 единиц техники и 128 человек личного состава. В 19:35 пожар удалось локализовать.