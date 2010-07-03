Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:38

"Огонь не погас": очевидцы – о пожаре на востоке столицы

происшествия пожар

Очевидцы рассказали о пожаре на складе в Москве

Склад горит на Амурской улице в столице, передает телеканал Москва 24.

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, само здание занимает порядка четырех тысяч. Спасены четыре человека, но люди еще могут оставаться внутри. Очевидцы поделились сообщениями с места событий.

"Постоянно проезжает какая-то сигнализация, и ты сначала не обращаешь на это внимание, а потом тебе это уже начинает надоедать. И ты начинаешь думать: что это такое? Выходишь смотреть в окошко, а слева дым и огонь. Огонь пока что есть, и он не погас, его еще не потушили", – рассказала Лина Кадышева.

По данным источника в экстренных службах, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля. В самом здании может храниться автопродукция.

Пожару присваивали второй ранг сложности из пяти возможных. На место направлены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений, а также пожарный поезд.

Сейчас в тушении участвуют 39 единиц техники и 128 человек личного состава. В 19:35 пожар удалось локализовать.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика