Площадь пожара на Амурской улице возросла до 1,5 тыс кв м

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Площадь пожара на складе на востоке столицы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошел на Амурской улице. Ранее сообщалось, что огонь охватил 800 квадратов. По данным городских спасателей, в 18:21 возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Спасены четыре человека, информация о пострадавших уточняется. На место направлены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений, а также пожарный поезд.

В настоящее время в тушении принимают участие 39 единиц техники и 128 человек личного состава.

В экстренных службах добавили, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля. Известно, что в здании может храниться автопродукция.