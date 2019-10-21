Склад загорелся на Амурской улице

Видео: соцсети

Пожар на складе произошел на востоке столицы. Горит здание на Амурской улице.

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Москве, в 18:21 пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Спасены четыре человека, информация о пострадавших уточняется, отметили в ведомстве.

По данным источника Агентства "Москва" в экстренных службах, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля, на складе может храниться автопродукция.

Также стало известно, что МЧС столицы направило дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений на Амурскую улицу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "На место следуют 30 пожарных расчетов", – говорится в сообщении. Кроме того, к месту ЧП направлен пожарный поезд.