Следователи задержали подозреваемого в поджоге дома под Ярославлем

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Следователи задержали подозреваемого в поджоге в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области. При пожаре погибли семь человек, в том числе пять детей, говорится на сайте СК РФ.

"Установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано... убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом... Задержан житель Ярославской области 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с подозреваемым проводятся следственные действия.

После крупного пожара был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом начался в 4:48 утром в субботу, 19 октября. Открытое горение было ликвидировано в 7:20.

Погибли семь человек. Среди них пятеро детей от 1,5 до четырех лет. Также погибли двое взрослых. Тела семерых погибших уже извлекли из-под завалов.

Трое пострадавших остаются в больнице в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

