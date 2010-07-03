При пожаре в жилом доме под Ярославлем погибло семь человек

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Число жертв пожара в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Ростове Ярославской области увеличилось до семи. Об этом сообщает глава администрации Ростовского района Сергей Шокин, передает ТАСС.

"Найден еще один фрагмент тела взрослого. Таким образом, количество жертв увеличилось до семи", – сказал он.

Ранее стало известно, что при пожаре погибли пять детей и один взрослый. Источник агентства в экстренных службах говорил, что пока остается неизвестной судьба одного человека.

Пожар произошел в субботу в 04:48 по Москве. В 06:48 он был локализован.

По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

