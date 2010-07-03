Режим ЧС объявлен в Ростове после крупного пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ростове Великом Ярославской области после крупного пожара, который унес жизни семи человек. О режиме ЧС сообщила пресс-служба регионального правительства, передает "Интерфакс".

"Принято решение о введении в городском поселении Ростов режима чрезвычайной ситуации", – сказано в сообщении.

До какого времени продлится режим ЧС, в правительстве области не уточнили.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом начался в 4:48 утром в субботу, 19 октября. Открытое горение было ликвидировано в 7:20.

Погибли семь человек. Среди них пятеро детей от 1,5 до четырех лет. Также погибли двое взрослых. Тела семерых погибших уже извлекли из-под завалов.

Трое пострадавших остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

