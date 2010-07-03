Найден седьмой погибший при пожаре в Ярославской области

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Спасатели достали из-под завалов седьмого погибшего при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.
"Найден седьмой погибший, это мужчина 50 лет", – передали агентству.
Рано утром в субботу, 19 октября, произошел пожар в жилом многоквартирном доме в Ростове.
Прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту ЧП. Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Пожар начался в субботу в 04:48 по Москве. Спустя два часа он был локализован.
По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади 600 квадратных метров.