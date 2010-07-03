Крупный пожар произошел на складе в Новосибирске

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На мебельном складе в промышленной зоне Новосибирска произошел крупный пожар. Возгорание удалось локализовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как уточняется, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания кровля частично обрушилась.

20 октября крупный пожар произошел на складе со скотчем в столичном районе Кунцево. В результате частично обрушилась кровля. В ликвидации пожара принимали участие около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Пламя вспыхнуло на втором ярусе в складском здании. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

