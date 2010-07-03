Пожар произошел в ресторане в центре столицы – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание произошло в ресторане в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В доме 13, строение 1 в Оружейном переулке произошло возгорание в подвале ресторана", – сообщил источник.

По имеющимся данным, с верхних этажей здания было спасено несколько человек.

Сейчас на месте работают сотрудники специальных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пожар произошел в ЖК в Люберцах. Сообщалось, что возгорание началось на верхних этажах незаселенного здания.