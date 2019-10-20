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Москва 24

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Происшествия

07:51 (обновлено 20.10.2019 08:30)

Крупный пожар произошел на складе на западе столицы

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Кунцево произошло возгорание на складе. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

"Поступило сообщение о загорании в складском здании по адресу: улица Молодогвардейская, дом 61, строение 5. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения", – оповестили в пресс-службе.

Отмечается, что пожар случился на втором ярусе в складском здании.

"Пожарные принимают меры к недопущению распространению огня и ликвидации пожара. Информация о пострадавших не поступала", – добавили в МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возросла до 500 квадратных метров.

"Площадь пожара возросла до 500 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о площади возгорания в 300 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. На место прибыло руководство столичного главка МЧС.

Отмечается, что на складе хранится скотч.

Ранее пожар произошел в новосибирской больнице. В результате инцидента серьезно пострадал один человек. У него диагностировали ожоги на 90% поверхности тела.

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