Пожар на складе на западе столицы потушили

фото: Агентство Москва/Денис Воронин

Пожар на складе со скотчем в столичном районе Кунцево потушили. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Пожар на складе ликвидирован", – сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, экипажи пожарных вертолетов МАЦ выполнили 37 сливов, сбросив на пожар 185 тонн воды, после чего ушли на дозаправку.

Ранее возгорание было локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метра. Пожар случился на складе, который находится по адресу: улица Молодогвардейская, дом 61, строение 5.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, частично обрушилась кровля. В ликвидации пожара принимали участие около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Уточняется, что пламя вспыхнуло на втором ярусе в складском здании.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. На место прибыло руководство столичного главка МЧС.

