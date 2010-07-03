Возгорание на складе на западе столицы локализовано

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Возгорание на складе со скотчем в столичном районе Кунцево локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Возгорание локализовано", – сказал собеседник агентства.

Пожар случился на складе, который находится по адресу: улица Молодогвардейская, дом 61, строение 5.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, частично обрушилась кровля. На месте происшествия работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Как уточняется, пламя вспыхнуло на втором ярусе в складском здании. Ранее сообщалось о площади возгорания в 500 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. На место прибыло руководство столичного главка МЧС.



Произошло частичное обрушение кровли при пожаре на складе в столице

Ранее пожар произошел в столичном реабилитационном центре. Из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников.