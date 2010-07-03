Произошло частичное обрушение кровли при пожаре на складе в Москве

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При пожаре на складе на западе столицы частично обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метра.

"Температура внутри здания около 600–700 градусов, происходит обрушение кровли и стен здания", – рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в складском здании по адресу: улица Молодогвардейская, дом 61, строение 5.

Как уточняется, пламя вспыхнуло на втором ярусе в складском здании. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о площади возгорания в 300 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. На место прибыло руководство столичного главка МЧС. Известно, что на складе хранится скотч.

Ранее пожар произошел в столичном реабилитационном центре. Из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников.