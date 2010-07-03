Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:56

Произошло частичное обрушение кровли при пожаре на складе в Москве

происшествия пожар

фото: телеграм-канал Московские Новости

При пожаре на складе на западе столицы частично обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метра.

"Температура внутри здания около 600–700 градусов, происходит обрушение кровли и стен здания", – рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в складском здании по адресу: улица Молодогвардейская, дом 61, строение 5.

Как уточняется, пламя вспыхнуло на втором ярусе в складском здании. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о площади возгорания в 300 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. На место прибыло руководство столичного главка МЧС. Известно, что на складе хранится скотч.

Ранее пожар произошел в столичном реабилитационном центре. Из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика