Крыша горящего на востоке Москвы склада обрушилась на площади 500 квадратных метров, передает ТАСС.

Пожар произошел в здании на Амурской улице. Возгорание продолжают тушить.

Четыре человека спасены, но внутри еще могут оставаться люди. Сведения о пострадавших уточняются.

Площадь ЧП достигла 1,5 тысячи квадратных метров, сам объект занимает порядка четырех тысяч квадратов. В ликвидации пожара участвуют более 40 единиц техники и 128 человек личного состава.

По данным источника в экстренных службах, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля. В самом здании может храниться автопродукция.

В 19:35 пожар локализовали. Сначала возгоранию присваивали второй ранг сложности из пяти возможных, сейчас его сняли.