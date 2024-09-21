Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 37

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Число погибших при израильском авиаударе по Бейруту выросло до 37 человек, передает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Ранее также сообщалось, что в результате атаки пострадали 68 человек. 53 – уже выписаны из больниц, уточнили в ведомстве.

О новом ударе Израиля по столице Ливана стало известно 20 сентября. Самолеты еврейского государства направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, писали СМИ.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

До этого лидер ливанского движения Хасан Насрулла обвинил Израиль в подрыве устройств связи в разных районах страны 17 и 18 сентября, жертвами которого стали 32 человека.