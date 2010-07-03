Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте

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Лайнер компании S7 Airlines, совершавший рейс из Москвы в Надым, в среду утром совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за непогоды в аэропорту назначения.

"В 07:59 (в 05:59 по московскому времени) приземлился самолет авиакомпании S7 Airlines из Москвы. Из-за непогоды в Надыме. Принять самолет помешал туман", – рассказали ТАСС в справочной аэропорта Сургут.

На сайте аэропорта уточняется, что речь идет о рейсе С7417. Вылет планируется в 12:05 по местному времени.

Ранее сообщалось, что рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов. Так, рейс U6 100 Москва – Новосибирск, назначенный на 02:50 по московскому времени, ожидается в 07:30. А отправление рейса U6 99 из Новосибирска в Москву назначено на 08:30 вместо 04:00.

Накануне вечером в трех столичных аэропортах свыше 60 рейсов было задержано и отменено. По одной из предполагаемых версий, виновником ситуации мог стать сильный туман в Подмосковье.

