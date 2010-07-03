Задержаны рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в Москву

Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов.
Рейс U6 100 Москва – Новосибирск, назначенный на 02:50 по московскому времени, ожидается в 07:30. А отправление рейса U6 99 из Новосибирска в Москву назначено на 08:30 вместо 04:00, следует из данных онлайн-табло Толмачево.
"Причина – позднее прибытие воздушных судов", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы аэропорта.
Между тем в столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания". Так, во Внуково задержано шесть рейсов, в Домодедово 17 рейсов задержали и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьево задержано 12 рейсов.
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