Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области, сообщает РИА Новости. В результате погиб пилот 1970 года рождения.

Инцидент произошел с самолетом Як-55 в 13:20 (12:20 мск). Жесткую посадку он совершил в районе села Подстепки Ставропольского района области. На земле пострадавших и разрушений нет.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру, полет не был санкционирован.

27 июля легкомоторный самолет потерпел крушение в городском округе Серпухов Московской области. На борту находились пилот и паcсажир. Они оба погибли.

Очевидцы рассказали, что самолет выполнял маневр низко над землей и задел провода. Эксперты сейчас рассматривают ошибку пилота как одну из основных версий крушения.