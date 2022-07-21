Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Алтае

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Два человека погибли в результате ДТП на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что один человек погиб на месте, второй скончался в больнице. Еще пятеро получили травмы.

По данным ведомства, авария произошла в Шебалинском районе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошла авария с автобусом, который перевозил 33 ребенка. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Пострадали четверо несовершеннолетних и водитель. Возбуждено уголовное дело.

До этого три человека погибли и два пострадали в ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области. Авария произошла по вине 18-летнего водителя, который не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

