Местная жительница поделилась подробностями падения БПЛА в районе Калининца

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE2"

Жительница поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа, где утром 21 июня упали беспилотники, рассказала, что взрывы были такой силы, что у нее дома затряслась кровать. Об этом сообщает телеканал "360".

"Сначала взрыв был такой – ба-бах! <...> Первый взрыв я просто слышала вдалеке, а второй был такой, что даже на кровать подействовало", – поделилась женщина.

Она также отметила, что сразу поняла – взрыв произошел из-за БПЛА, потому что "учения по-другому проходят".

Другой житель поселка пожаловался, что из-за взрывов летательных аппаратов не смог попить кофе, сообщает Life.ru. По его словам, первый хлопок прозвучал в районе пяти утра, через какое-то время последовал второй, от которого у него дома даже открылась дверь в комнату, а с подоконника попадали банки и бутылки.

Утром 21 июня СМИ и телеграм-каналы сообщили о падении нескольких беспилотников в столичном регионе: один БПЛА упал в районе деревни Лукино в ТиНАО, еще два – в Наро-Фоминском городском округе.

Позже в Минобороны РФ заявили, что все летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ. Случившееся в ведомстве назвали попыткой Киева совершить теракт.

Между тем губернатор Подмосковья заверил, что в результате падения БПЛА в районе Калининца никто не пострадал, также не было причинено никаких разрушений. По его словам, беспилотники направлялись в сторону складов одной из воинских частей.



Два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе