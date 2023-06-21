07:56Происшествия
В результате падения БПЛА в Подмосковье никто не пострадал – Воробьев
Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"
В результате падения беспилотников в районе поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа никто не пострадал. Разрушений также нет, осколки БПЛА были обнаружены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных.
По факту случившегося проводится проверка, территория оцеплена, работают спецслужбы. Воробьев призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Утром 21 июня СМИ сообщили о падении нескольких беспилотников в Подмосковье: один БПЛА упал в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два – в Наро-Фоминском городском округе.
По информации журналистов, беспилотные летательные аппараты были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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