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07:29

Происшествия

СМИ сообщили о падении нескольких беспилотников в Московском регионе

Фото: телеграм-канал Mash

В районе деревни Лукино в ТиНАО рано утром упал беспилотник. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

В данный момент место происшествия оцеплено, работают экстренные службы. Сообщается, что перед падением БПЛА раздался взрыв.

По информации телеграм-канала Mash, вскоре после падения первого беспилотника еще два БПЛА упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, беспилотные летательные аппараты были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Официальных комментариев или подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы смогли подавить и посадить беспилотный летательный аппарат в районе северного Крыма. По словам главы региона Сергея Аксенова, пострадавших и разрушений не было.

До этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Новопетровка Белгородской области. Вражеские силы сбросили три взрывных устройства на территорию населенного пункта.

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