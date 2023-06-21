Песков отметил работу средств по борьбе с беспилотниками после атаки в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Средства по борьбе с дронами справились со своей задачей во время атаки беспилотников в Московской области, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют", – отметил он.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что дроны были нейтрализованы. Остальные вопросы Песков переадресовал в Минобороны РФ.

Один из БПЛА был сбит в районе поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, дроны рухнули на подлете к складам одной из воинских частей после ответного удара военных. Пострадавших не выявили.



В среду, 21 июня, СМИ писали, что на территории Московской области рухнули несколько беспилотников: один дрон упал в районе деревни Лукино в ТиНАО, еще два – в Наро-Фоминском городском округе.

В Минобороны РФ обвинили в этой ситуации украинскую сторону и подчеркнули, что Киев попытался осуществить террористическую атаку по объектам региона. В ведомстве указали, что все дроны были подавлены средствами РЭБ, в связи с чем они потеряли управление и рухнули.

Эксперты отметили, что направленные на Москву дроны в небе были похожи на самолеты