Более 300 граждан вернулись домой после схода воды в Херсонской области

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Свыше 300 граждан смогли вернуться в свои дома после падения уровня воды в подтопленных районах Херсонской области. О текущей обстановке рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

"По мере ликвидации последствий чрезвычайной ситуации жизнь в пострадавших районах постепенно возвращается в привычное русло. Из 8,2 тысячи эвакуированных 310 человек после схода воды вернулись в свои дома", – говорится в его публикации.

Причиной затопления многих населенных пунктов Херсонской области стала диверсия на Каховской ГЭС, которая произошла в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

19 июня вода, которая затопила регион, отступила от 9 тысяч жилых домов в 12 населенных пунктах.

21 июня глава регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших выросло до 41. В свою очередь, количество госпитализированных увеличилось до 121.



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