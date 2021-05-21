Омбудсмен поддержала учителя ОБЖ из Татарстана после инсценировки нападения на класс

Уполномоченный по правам ребенка республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с радиостанцией " Говорит Москва " заявила, что случай с учителем ОБЖ в одной из казанских школ не выходит за рамки нормального, подобные занятия проводились и в других образовательных учреждениях.

"Запросили в министерстве образования информацию и получили ответ, что это в принципе входит в учебную программу в соответствии с утвержденной методикой. Учитель использовал учебный муляж, и дети были предупреждены, что это урок", – пояснила Волынец.

Она отметила, что ни один ребенок не был напуган, поскольку все понимали, что это "нападение" преподавателя – часть занятия. Ни одного обращения от родителей или детей не поступало ни в СК по региону, ни в полицию.

Кроме того, Волынец поддержала проведение таких уроков в качестве мастер-классов по самообороне.

"Я сама как мама четырех школьников считаю, что если бы мои дети были бы предупреждены о занятии, то была бы не только не против, но и поддержала бы такие уроки. Более того, учитель на хорошем счету, это профессионал, никаких жалоб на него никогда не поступало", – заверила она.

Одна из выпускниц школы рассказала, что сам учитель пользуется уважением как у родителей, так и у учеников, передает "Газета.ру".

Она уточнила, что во время обучения уроки ОБЖ стали у девушки любимыми именно благодаря стилю преподавания. По ее мнению, такие уроки запоминаются намного лучше, чем обычные.

"Мы всегда его слушали, запоминали, рассказывали другим. А когда только говоришь на словах – это не запомнится. Я считаю очень неправильным то, что кто-то говорит, что он "перегибает палку". Если террорист нападет, надо быть к этому готовым", – поделилась она.

Другая выпускница прошлого года также уточнила, что преподаватель всегда давал ученикам только самую нужную и полезную информацию: обучал оказывать первую помощь и обороняться.

"Были и практические занятия в спортзале. Он показывал силовые приемы, мы и с ним дрались, не всерьез, конечно", – рассказала она.

Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором учитель ОБЖ, вооружившись ножом, инсценирует нападение на учеников. На видео дети смеются и обороняются стульями.

До этого стало известно, что новый учебник по ОБЖ будет содержать приемы спасения при стрельбе в школе. Известно, что всего в учебнике будет 10 тематических модулей, один из которых будет полностью посвящен основам противодействия во время террористических актов.

Как пояснили авторы учебников, практическую востребованность данной темы доказала недавняя ситуация в казанской гимназии, где произошла стрельба.