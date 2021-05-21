Состояние учительницы, которую ранил ученик в Прикамье, ухудшилось

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Состояние учительницы лицея № 1 в Березниках, на которую напал ученик с ножом, ухудшилось, рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. Об этом сообщает ТАСС.

"После консультации пациентки главным внештатным специалистом-хирургом министерства здравоохранения Пермского края Анатолием Касатовым и главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом министерства здравоохранения Пермского края Романом Энгаусом, ее состояние было оценено как тяжелое, стабильное", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что женщину подготавливают к транспортировке в Пермскую краевую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшей учительницы оценивают как средней степени тяжести.

Об инциденте стало известно утром пятницы, 21 мая. Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. С задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.