ТАСС: в деле победителя "Танцев со звездами" могут появиться новые фигуранты

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новые фигуранты могут появиться в деле о хищении более 32 миллионов рублей при поставках бракованных деталей концерну "Калашников". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Известно, что победитель "Танцев со звездами", соучредитель подрядной организации "Интертехника" Алексей Леденев дал показания вместе с техническим директором "Интертехники" Алексеем Мороховым и бывшим директором компании Юрием Чернышевым.

По данным СМИ, новые фигуранты могут относиться к числу сотрудников администрации Ивановской области и работников подрядной организации концерна.

В настоящее время следствие продолжается, назначены экспертизы.

Ранее суд в Иванове отправил Леденева под домашний арест до 12 мая 2025 года. По этому же уголовному делу в ноябре 2024 года был заключен под стражу Морохов. Следствие вменяет им причинение ущерба концерну "Калашников" на более чем 32 миллиона рублей.

По информации правоохранителей, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года фигуранты в качестве представителей одного из подрядчиков "Калашникова" купили в Китае бракованные детали по цене, которая была заведомо ниже установленных договорами подряда.

В результате организация поставила концерну свыше трети закупленных деталей, нарушив условия минимум двух договоров. Похищенными у "Калашникова" деньгами учредители и другие лица распорядились по своему усмотрению.