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В мире

12:55

Стрельбу в Ханау назвали терактом

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Martin Meissner/АР

В Германии назвали нападение на людей в Ханау террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку, сообщает ТАСС.

"Вчера вечером я согласовал с главами МВД земель конкретные действия для защиты нашего населения. Мы увеличим присутствие полиции во всей Германии, усилим охрану чувствительных учреждений, особенно мечетей", – заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Он пообещал, что федеральная полиция окажет в этих усилиях поддержку коллегам из регионов. Повысится число сотрудников в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на границе.

ЧП произошло в ночь на четверг, 20 февраля. Мужчина открыл стрельбу в кальянных и букмекерской конторе немецкого города. Сначала сообщалось о восьми жертвах, однако в настоящий момент число погибших в результате стрельбы возросло до девяти.

Позднее самого стрелявшего обнаружили мертвым в собственном доме. Рядом с ним было найдено тело еще одного человека. Мужчина оставил письмо и видеозапись, в которых признался в преступлении.

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