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В мире

08:46 (обновлено 20.02.2020 09:26)

Полиция обнаружила тело предполагаемого стрелка в немецком Ханау

происшествия за рубежом

Фото: АР/Boris Roessler/dpa

В Германии нашли мертвым мужчину, подозреваемого в стрельбе в кальянных в немецком городе Ханау. Полиция обнаружила тело стрелявшего в его собственном доме, передает РИА Новости.

Отмечается, что рядом правоохранители нашли тело еще одного человека.

"На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие", – говорится в сообщении местной полиции.

По информации местных СМИ, предполагаемый стрелок оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий.

В ночь на четверг неизвестный открыл стрельбу в нескольких кальянных и букмекерской конторе. Жертвами происшествия стали 8 человек, еще пятеро граждан получили ранения – некоторые находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время мотивы нападения мужчины выясняются.

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