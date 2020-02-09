Стрелок из Таиланда ликвидирован полицией

Фото: telegram-канал Hue

Солдат из Таиланда, устроивший стрельбу в торговом центре, ликвидирован сотрудниками местной полиции. Об этом пишет агентство Reuters.

Информацию о ликвидации сообщили сразу несколько источников в силах безопасности страны.

Ранее военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего угнал автомобиль. По пути он стрелял из автомата и гранатомета, после чего открыл огонь в здании ТЦ.

Жертвами преступника в результате стрельбы стали 25 человек. При этом 63 пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии не сообщается.

Позднее спецназ начал штурм, в результате которого между преступником и силовиками завязалась перестрелка. СМИ сообщали, что двое спецназовцев получили ранение, один из них – смертельное.