Среди пострадавших при стрельбе в Таиланде россиян нет – посольство

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При стрельбе, устроенной в Таиланде военнослужащим, россияне не пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего заведующий консульским отделом посольства РФ в стране Владимира Пронина.

"По нашим данным россиян среди пострадавших при стрельбе нет", – отметил он.

Пронин добавил, что в 100 километрах от Накхон Ратчасима, где произошел инцидент, располагается национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, однако в город Накхон Ратчасима они обычно не добираются.

По данным издания, военный угнал из части внедорожник, после чего обстрелял торговый центр из ручного гранатомета и автомата.

В местной полиции сообщили, что число раненых при стрельбе возросло до 21 человека. Жертвами происшествия стали 17 граждан, ранее сообщалось о 12 погибших. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Таиланда.

Также сообщалось, что солдат взял в заложники 16 человек. Вместе с ними он укрылся в здании торгового центра. Спустя время очевидцы заявили о том, что из здания снова слышны выстрелы.

В настоящее время здание оцеплено полицией. Движение в данном районе перекрыто.