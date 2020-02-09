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В мире

00:29

Солдат в Таиланде убил спецназовца и покинул здание ТЦ

происшествия за рубежом

Фото: telegram-канал Hue


Устроивший стрельбу в Таиланде солдат смог выбраться из здания, в котором более 9 часов удерживал заложников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Thairat tv.

Уточняется, что сержант сухопутных войск Таиланда вступил в перестрелку с бойцами спецназа на многоэтажной автостоянке торгового центра. В процессе он выстрелил в газовый баллон, находившийся неподалеку, а затем смог скрыться из здания. Сообщается, что на парковке возник пожар.

Телеканал отмечает, что в перестрелке погиб спецназовец, еще один боец был ранен.

Также сообщается, что здание ТЦ смогли покинуть два раненых человека. Их вывели как раз перед тем, как бойцы спецназа начали штурм, передает ТАСС. При этом официальных подтверждений данной информации от полиции пока нет.

Ранее стало известно о том, что военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего угнал автомобиль. По пути он стрелял из автомата и гранатомета, после чего открыл огонь в здании ТЦ.

По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек, еще более 30 оказались ранены. Также сообщалось о том, что стрелок взял в заложники 16 человек. Он удерживал их внутри торгового центра.

По данным Минобороны Таиланда, 34-летний мужчина является профессиональным военным, а также инструктором по стрельбе в своей части и снайпером. Он имеет подготовку по программе сил спецназначения.

В Таиланде солдат устроил беспрерывную стрельбу в торговом центре

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