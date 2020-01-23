Устроивший стрельбу в гостинице "Эребуни" в Ереване сдал оружие

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Неизвестный открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Здание оцепили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

По информации местных СМИ, неизвестный вооружен автоматом и взял в заложники находящихся на первом этаже людей.

Спецназ блокировал выходы из гостиницы, к месту прибыли вооруженные люди в полицейской форме.

Позднее глава пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян заявил, что устроивший стрельбу в гостинице сдал оружие. Переговоры с ним продолжаются.

По предварительным данным, потерпевших и заложников нет.

В гостинице "Эребуни" расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который удерживал девушку в одном из зданий БЦ "Москва-Сити". В результате инцидента никто не пострадал.