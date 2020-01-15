Мужчина взял в заложники девушку в БЦ "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали мужчину, который удерживал девушку в одном из зданий БЦ "Москва-Сити" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в здании на Пресненской набережной. Собеседник агентства рассказал, что мужчина, угрожая похожим на нож предметом, удерживал девушку. К месту ЧП были оперативно отправлены сотрудники полиции, которые ее освободили.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Задержанного доставили в отдел полиции. По данному делу проводится проверка.

Ранее пассажира автобуса в ТиНАО госпитализировали с ножевыми ранениями после драки. Драка между тремя пассажирами автобуса завязалась в Коммунарке. В ходе конфликта один из мужчин достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов.

