Полиция начала проверку после жалобы пенсионера на домогательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция проверяет информацию о домогательствах по отношению к пожилому постояльцу столичного хостела. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 7 января в полицию обратился 66-летний уроженец Ставропольского края, который пожаловался на администратора хостела на Комсомольской площади.

По его словам, сотрудник хостела якобы самовольно подселил к мужчине двух неизвестных людей, которые угрожали потерпевшему ножом и хотели совершить в отношении него действия сексуального характера. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее столичные полицейские задержали безработного мужчину, который до смерти избил пенсионера в Зеленограде. Задержанный подтвердил, что нанес погибшему телесные повреждения, приведшие к смерти. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

