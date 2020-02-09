Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

05:07

Число жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 25 человек – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео telegram-канала ''Раньше всех. Ну почти''

Общее число жертв в результате стрельбы в Таиланде возросло до 25 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, по информации таиландского издания Thairath, все 25 погибших были гражданскими лицами.

Также стало известно, что общее количество раненых стрелком составило 63 человека. Об этом заявил Минздрав страны.

"В настоящее время в больницы города Накхонратчасима доставлены 63 человека, получивших ранения в результате действий преступника, устроившего стрельбу на улицах города и в торговом центре", – утверждает пресс-служба ведомства.

Ранее военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего угнал автомобиль. По пути он стрелял из автомата и гранатомета, после чего открыл огонь в здании ТЦ.

Позднее спецназ начал штурм, в результате которого между преступником и силовиками завязалась перестрелка. СМИ сообщали, что двое спецназовцев получили ранение, один из них – смертельное.

По последней информации, стрелок продолжает оставаться внутри здания. Предполагается, что он забаррикадировался в подвале торгового центра.

По данным Минобороны Таиланда, 34-летний мужчина является профессиональным военным, а также инструктором по стрельбе в своей части и снайпером. Он имеет подготовку по программе сил спецназначения.

В Таиланде солдат устроил беспрерывную стрельбу в торговом центре

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика