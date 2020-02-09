Число жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 25 человек – СМИ

Фото: скриншот видео telegram-канала ''Раньше всех. Ну почти''

Общее число жертв в результате стрельбы в Таиланде возросло до 25 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, по информации таиландского издания Thairath, все 25 погибших были гражданскими лицами.

Также стало известно, что общее количество раненых стрелком составило 63 человека. Об этом заявил Минздрав страны.

"В настоящее время в больницы города Накхонратчасима доставлены 63 человека, получивших ранения в результате действий преступника, устроившего стрельбу на улицах города и в торговом центре", – утверждает пресс-служба ведомства.

Ранее военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего угнал автомобиль. По пути он стрелял из автомата и гранатомета, после чего открыл огонь в здании ТЦ.

Позднее спецназ начал штурм, в результате которого между преступником и силовиками завязалась перестрелка. СМИ сообщали, что двое спецназовцев получили ранение, один из них – смертельное.

По последней информации, стрелок продолжает оставаться внутри здания. Предполагается, что он забаррикадировался в подвале торгового центра.

По данным Минобороны Таиланда, 34-летний мужчина является профессиональным военным, а также инструктором по стрельбе в своей части и снайпером. Он имеет подготовку по программе сил спецназначения.