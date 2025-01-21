Число жертв пожара на турецком курорте "Карталкая" увеличилось до 10

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Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте "Карталкая" в турецкой провинции Болу увеличилось до 10, пострадали 32 человека, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

Ранее Ерликая отмечал, что в ликвидации возгорания участвуют 267 сотрудников различных служб.

Пожар произошел на крыше отеля, расположенном на горнолыжном курорте "Карталкая", утром 21 января. По данным властей, в здании было 237 человек, проводилась их эвакуация. Пока российское посольство в Турции не получало информацию о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.

До этого в дагестанском городе Хасавюрт горел мебельный цех. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, огонь также полыхал в находящемся недалеко жилом доме. Спасатели локализовали пожар, сообщения о пострадавших не поступали.