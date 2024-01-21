Над Смоленской областью сбили еще три украинских беспилотника – Минобороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Смоленской областью еще три украинских беспилотника около 01:30 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны РФ.

При помощи данных БПЛА самолетного типа Украина пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России, добавили в ведомстве.

Вечером 20 января силы ПВО уже уничтожали один беспилотник ВСУ над территорией Смоленской области. Кроме того, аналогичные воздушные цели были сбиты над Орловской и Тульской областями.

До этого украинская армия совершила обстрел села Вишнево Беловского района Курской области. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, никто из местных жителей не пострадал при атаке ВСУ.