01:56Происшествия
Над Смоленской областью сбили еще три украинских беспилотника – Минобороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Смоленской областью еще три украинских беспилотника около 01:30 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны РФ.
При помощи данных БПЛА самолетного типа Украина пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России, добавили в ведомстве.
Вечером 20 января силы ПВО уже уничтожали один беспилотник ВСУ над территорией Смоленской области. Кроме того, аналогичные воздушные цели были сбиты над Орловской и Тульской областями.
До этого украинская армия совершила обстрел села Вишнево Беловского района Курской области. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, никто из местных жителей не пострадал при атаке ВСУ.
Читайте также