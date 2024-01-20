Украинский эксперт заявила о больших проблемах для Киева из-за новых дронов РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Новейшие российские беспилотники принесут Киеву большие проблемы. Таким мнением поделилась глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью украинским СМИ.

Наибольшую угрозу для украинской армии представляют новые системы наведения и навигации российских дронов. Так, отметила Берлинская, разработчики перспективных аппаратов стремятся свести роль оператора к минимуму за счет автоматического захвата целей.

По ее словам, в данный момент инженеры РФ находятся на грани определенного технологического прорыва в сфере БПЛА. Украинская сторона уже наблюдает случаи применения автоматического донаведения в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами, добавила эксперт.

Кроме того, опасения у Киева должна вызывать и растущая автономность беспилотников РФ. Таким образом новые дроны сделают традиционные украинские средства радиоэлектронной борьбы неэффективными.

Ранее стало известно, что специалисты завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе "Герань". Работу над проектом "Ястреб" планируется завершить в первом полугодии 2024 года.

До этого Владимир Путин заявил, что все отечественные беспилотники, в том числе разведывательные и ударные, эффективно применяются на специальной военной операции РФ на Украине.