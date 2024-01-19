19 января, 08:30Политика
Украинская Athlon Avia обвинила власти в пренебрежении к разработке БПЛА
Фото: depositphotos/Nesterenko_Max
Украинская сторона с пренебрежением относится к разработке беспилотников, заявил глава компании Украины Athlon Avia Артем Вьюнник. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что власти его государства не осознают, что в будущем им будет необходимо. Кроме того, уверен Вьюнник, они не способны грамотно сформулировать свои требования.
В этой связи, продолжил глава компании, страдают прогнозирование и планирование производителей, поскольку им следует иметь запас времени для регулирования действий.
Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинская оборонная промышленность уже не может выпускать порох для артиллерийских снарядов. Любые заявления о появлении такого производства, вероятно, имеют в виду не сами снаряды, а боеголовки или гильзы, уточнил он.
Между тем стало известно, что специалисты подводят к финалу цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе "Герань". Как отметили в конструкторском бюро "Стратим", реализацию проекта "Ястреб" сотрудники намерены завершить в первом полугодии текущего года.
"Актуальный репортаж": в Москве расширяют производство беспилотников
Читайте также