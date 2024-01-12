Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что Шойгу осмотрел цеха, где выпускаются высокоточные средства поражения, а также проверил их процесс сборки.

"Генеральный директор корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год", – заявили в министерстве.

Обносов также сообщил главе Минобороны, что выпуск высокоточных средств поражения, которые пользуются спросом на передовой, нарастили в 5 раз. При этом он уточнил, что это стало возможным благодаря увеличению количества сотрудников с переходом на 12-часовую работу и повышению производительности труда.

Кроме того, министр подчеркнул, что выпускаемые на предприятии управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб успешно используются на передовой.

В результате всей проверки Шойгу потребовал усовершенствовать простые снаряды, которых уже произвели в достаточном количестве, в разряд высокоточных. При этом он призвал нарастить выпуск и самих высокоточных боеприпасов.

"Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям", – заключил глава Минобороны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что гособоронзаказ будет выполнен в 2023 году на 98%. Глава государства подчеркнул, что в будущем для оснащения российской армии необходимо обеспечить поставки роботизированных комплексов, боевых лазеров и оружия с искусственным интеллектом, которое будет работать на новых физических принципах.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске