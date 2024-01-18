В РФ разрабатывают бюджетный аналог реактивного дрона-камикадзе "Герань"

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Специалисты завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе "Герань". Работу над проектом "Ястреб" планируется завершить в первом полугодии 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро "Стратим".

В организации отметили, что аналог представляет из себя летающее крыло с наведением по координатам, способное поражать объекты на дистанции до 350 километров. "Ястреб" также будет использоваться в качестве псевдокрылатой ракеты – ложной цели для отвлечения ПВО противника.

Скорость полета беспилотника с двигателем внутреннего сгорания составит 300 километров в час, а с реактивным двигателем – 700 километров в час. Дальность полета – до 350 километров.

В "Стратим" рассказали, что аппарат оснастят фугасной боевой частью, вес полезной нагрузки будет составлять 16 килограммов. Дрон будет отличаться низкой стоимостью за счет выполнения полностью из гражданских компонентов. В будущем "Ястреб" планируется поставлять с реактивной турбиной отечественного производства.

Кроме того, аппарат будет устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника, а также сможет осуществлять заход на цель при помощи системы машинного зрения.

Ранее сообщалось, что российские военные впервые в мире в боевых условиях применяют робота – доставщика боеприпасов, получившего название "Черепаха". Первый опытный образец "Черепахи" сейчас работает в зоне СВО в одном из подразделений российской группировки войск в ЛНР.

До этого Владимир Путин заявил, что все отечественные беспилотники, в том числе разведывательные и ударные, эффективно применяются на специальной военной операции РФ на Украине.

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