Военные РФ впервые в мире применяют робота – доставщика боеприпасов

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Российские военные впервые в мире в боевых условиях применяют робота – доставщика боеприпасов, получившего название "Черепаха", сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика робота "Арго" Константин Багдасаров.

По его словам, первый опытный образец "Черепахи" сейчас работает в зоне СВО в одном из подразделений российской группировки войск в Луганской Народной Республике. Основные его задачи – доставка боеприпасов и продуктов питания. В частности, робот подвозит мины для минометных расчетов.

Багдасаров добавил, что грузоподъемность робота, действующего сейчас на фронте, составляет 500 килограммов, дальность действия – пять километров. Робот "Черепаха" электрический, поэтому не создает акустического шума и не светится в тепловом диапазоне. Из-за его небольших габаритов – высота корпуса около метра – обнаружить его визуально также проблематично.

Гендиректор компании-разработчика также рассказал, что робот получил рабочее название "Черепаха" из-за ограничений скорости, поскольку комплекс создавался для сопровождения пеших военнослужащих. Его максимальная скорость аппарата – до 10 километров в час. Аппарат может следовать за радиометкой, которую несет на себе старший пешей группы солдат.

Сейчас компания "Арго" создает новые версии роботов "Черепаха" с учетом боевой эксплуатации. Они оснащены спутниковой связью, лидарами для сканирования местности, а также электронными картами местности.

В начале прошлого года четыре робототехнических платформы "Маркер" прибыли в Донбасс. Специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установке мощного противотанкового вооружения.

Ударный вариант робота "Маркер" может автоматически засекать и поражать технику ВСУ, в том числе поставленные Киеву танки Leopard 2A6 и M1 Abrams.

Боевого робота "Маркер" опробуют в действии в зоне СВО