10:12Безопасность
"Ростех" передаст артиллерийские заводы концерну "Техмаш"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Госкорпорация "Ростех" отдаст концерну "Техмаш" некоторые активы Уралвагонзавода, сообщает РБК. Среди них – ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9.
Предприятия, которые занимаются производством артиллерийских систем, передадут в ближайшие недели. Представитель "Ростеха" рассказал, что решение приняли акционеры обоих концернов.
Перед госкорпорацией стоит задача по концентрированию разработки, производству, ремонту и сервисному обслуживанию. Передача активов позволит нарастить объемы производства и наладить поставки современного вооружения в войска, а также активизировать ряд опытно-конструкторских работ.
Моделью взаимодействия между предприятиями станет новая система разработки "пушка – выстрел". "Техмаш" будет заниматься артиллерией, а Уралвагонзавод – танками, которые являются основным видом продукции концерна.
Отмечается, что передача предприятий не отразится на рабочем персонале. Она лишь направлена на улучшение производственных и экономических показателей. Необходимость в этом возникла из-за увеличения потребностей армии и объема поставок.
Ранее "Ростех" запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты для участников спецоперации. Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО.
Керамическая бронеплита "Оберега" способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54. Обстрел бронеплиты был продемонстрирован на военном полигоне.
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