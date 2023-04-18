"Ростех" передаст артиллерийские заводы концерну "Техмаш"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госкорпорация "Ростех" отдаст концерну "Техмаш" некоторые активы Уралвагонзавода, сообщает РБК. Среди них – ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9.

Предприятия, которые занимаются производством артиллерийских систем, передадут в ближайшие недели. Представитель "Ростеха" рассказал, что решение приняли акционеры обоих концернов.

Перед госкорпорацией стоит задача по концентрированию разработки, производству, ремонту и сервисному обслуживанию. Передача активов позволит нарастить объемы производства и наладить поставки современного вооружения в войска, а также активизировать ряд опытно-конструкторских работ.

Моделью взаимодействия между предприятиями станет новая система разработки "пушка – выстрел". "Техмаш" будет заниматься артиллерией, а Уралвагонзавод – танками, которые являются основным видом продукции концерна.

Отмечается, что передача предприятий не отразится на рабочем персонале. Она лишь направлена на улучшение производственных и экономических показателей. Необходимость в этом возникла из-за увеличения потребностей армии и объема поставок.

Ранее "Ростех" запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты для участников спецоперации. Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО.

Керамическая бронеплита "Оберега" способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54. Обстрел бронеплиты был продемонстрирован на военном полигоне.